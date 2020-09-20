مسؤول أمريكي سابق: المغامرات التركية قد تؤدي لصراع مسلح داخل الناتو

وأشار الجنرال المتقاعد توماس تراسك، نائب القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة الأميركية، في مقال له بموقع "ناشنال إنترست"، إلى التحول الحاصل داخل تركيا، فما " كان في السابق شريكاً غربياً علمانياً وديمقراطياً يحرس الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي أصبح الآن أكثر إسلامية وقومية واستبدادية"

وقال تراسك إن السمة الأساسية لتركيا الجديدة هي "تدخلها في شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ تطبق نسخة تركية من دبلوماسية الزوارق الحربية"

واعتبر أن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الطاقة تحت البحر من قبل قبرص ومصر وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى المحتملة في المستقبل، يعد "محركاً كبيراً للأطماع التركية في البحر المتوسط، حيث تدخلت أنقرة عسكرياً في ليبيا لإنقاذ حكومة طرابلس التابعة لتنظيم الإخوان، مقابل الحصول على اتفاقية حدود بحرية تهدف إلى الاعتراف بالمطالبات الإقليمية التركية الواسعة في شرق البحر المتوسط".

(ي ح)