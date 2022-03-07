مسؤول أمني إيراني كبير: توقعات محادثات فيينا 'غير واضحة'

وقال مسؤول أمني إيراني كبير اليوم الاثنين، إن آفاق المحادثات النووية الجارية في فيينا "ما زالت غير واضحة"، متهماً الولايات المتحدة بتأجيلها، بحسب ما أوردته رويترز.

وقال علي شمخاني على تويتر: "إن أولوية إيران في المحادثات هي حل "قضايا الخط الأحمر"، مضيفاً أن "المبادرات الجديدة" مطلوبة من قبل جميع الأطراف في المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق قوي.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد اتهمت روسيا بمحاولة أخذ الاتفاق النووي الإيراني رهينة كجزء من معركتها الأوسع مع الغرب بشأن أوكرانيا، بعد أن "أوقفت في اللحظة الأخيرة خططًا للتوصل إلى اتفاق لرفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران".

وقالت الصحيفة إن "الجهود الدبلوماسية تعرضت للانهيار بسبب مطالبة روسيا غير المتوقعة بضمانات مكتوبة بإعفاء تجارتها الاقتصادية مع إيران من العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إنه "إذا كان مطلب لافروف يطالب الولايات المتحدة بإعفاء التجارة الروسية الإيرانية من العقوبات، فمن شبه المؤكد أن الغرب سيرفض الطلب لأنه سيفتح ثغرة كبيرة في نظام العقوبات. عندها سيكون الأمر متروكًا لموسكو فيما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد الاتفاق النووي".

(م ش)