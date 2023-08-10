مسؤول أممي: ارتفاع درجات الحرارة في العراق إنذار للعراق والعالم أجمع

حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعد من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي.

وخلال جولته في العراق، حيث تبلغ درجات الحرارة قرابة الخمسين مئوية، ووسط جفاف شديد، زار تورك جنوب البلاد حيث "الحقول جرداء ورازحة تحت وطأة الجفاف".

ويعود ذلك إلى تراجع نسبة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن السدود التي تبنيها تركيا على منابع دجلة والفرات، ما يسبب انخفاضاً في منسوب الأنهر التي تعبر العراق.

كما قال تورك لفرانس برس في بغداد في ختام زيارة دامت أربعة أيام، إن: "ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان التنوع البيئي، أمور باتت واقعاً، هي بمثابة إنذار إلى العراق والعالم أجمع"، مضيفاً "حينما نشاهد أوضاع تلك المجتمعات، فنحن نشاهد مستقبلنا".

للعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّراً بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف.

وفي تموز، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب العراق تشهد "أشدّ موجة حرارة منذ 40 عاماً"، متحدثةً كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

واستعاد تورك تعبيراً استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، حيث قال إن العالم قد دخل في "عصر الغليان"، مضيفاً "هنا "في العراق"، نعيش ذلك، ونراه كل يوم".

(س ع)