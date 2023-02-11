وصف منسق مساعدات الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يوم السبت الزلزال المدمر الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وسوريا؛ بأنه "أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة".

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بمرعش بشمال كردستان، قال إنه "يأمل في أن تذهب المساعدات السورية إلى المناطق التي تسيطر عليها "الحكومة" و"المعارضة"، لكن الأمور في هذا الصدد "لم تتضح بعد"".

ويأتي حديث غريفيث بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 109645 ضحية ومصاب في سوريا وشمال كردستان وتركيا، وأكثر من خمسة ملايين مشرد، حسب الأمم المتحدة في سوريا وحدها.

(م ش)