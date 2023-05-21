مستوطنون في عفرين المحتلة يستبيحون ممتلكات المهجّرين ويتاجرون بها

بحسب مصدر من مقاطعة عفرين، أقدم مستوطن ينحدر من ريف حلب الجنوبي على بيع محل تجاري يعود للمهجّر خليل شيخ حنان من أهالي قرية قاسم التابعة لناحية راجو، إلى مستوطن آخر بمبلغ 800 دولار أميركي. ويقع المحل بالقرب من جامع أسامة في حي المحمودية بمركز مقاطعة عفرين المحتلة.

وأكد المصدر أن مستوطناً آخر، مدعوم من مرتزقة الاحتلال التركي، فرض إتاوة قدرها 1100 دولار أميركي؛ لقاء إسكان المواطن محمد علو من أهالي قرية عبودان في ناحية بلبلة في منزله بحي الأشرفية في مركز عفرين المحتلة.

وتشهد مقاطعة عفرين المحتلة جرائم وانتهاكات مستمرة على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين هجّروا سكان المقاطعة واستقدموا مستوطنين من مختلف المناطق السورية ووطّنوهم في أراضي غيرهم.

(آ ر/ س ر)

ANHA