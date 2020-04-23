مستوصف تل بيدر يقدم خدمات لـ39 قرية مع نقص في الكادر الطبي

بعد مطالبة أهالي بلدة تل بيدر التابعة لمقاطعة الحسكة بفتح مستوصف صحي في البلدة، افتتحت مديرية الصحة في الـ30 من أيلول 2019، مستوصفاً باسم الشهيد أحمد جاجان.

ويضم المستوصف الذي يخدم 39 قرية تابعة لتل بيدر عدة أقسام، وهي "الصيدلية التي يتوفر فيها كافة أنواع الأدوية بشكلٍ مجاني، النسائية، قسم الداخلية، الأطفال، سوء التغذية، معالجة الجروح الصغيرة والإسعاف".

وفي ظل انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم, أولت الإدارة الذاتية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي وجهزت عدة مقرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم، خاصة للمستوصفات في القرى، كون الأهالي لا يستطيعون الذهاب إلى المدن نتيجة الحظر.

وقد جهزت جميع المشافي والمستوصفات في مدينة الحسكة أماكن مخصصة للعزل الصحي في حال الاشتباه بالإصابة بكورونا، ومنها مستوصف تل بيدر حوالي 35 كم شمال مدينة الحسكة.

فؤاد جبر من أهالي قرية مجفة التابعة لبلدة تل بيدر، قال بخصوص خدمات المستوصف "الخدمات جيدة من ناحية الأطباء والمعاينة, ولكن هناك نقص في الأدوية وعدد الأطباء".

وطالب الجهات المعنية بزيادة الكادر الطبي في المستوصف كونه يخدم قرى كثيرة.

وفي ظل الظروف الراهنة يوجد عبء كبير على هذا المستوصف.

مدير المستوصف، عبدالعزيز محمد، قال إن "المستوصف يستقبل يومياً حوالي 60 مريضاً, من مختلف الأعمار ومختلف الأمراض".

وبيّن محمد، أنهم يعملون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين، ومنها قياس درجة حرارة المرضى, وكذلك التثقيف الصحي والاهتمام بالنظافة الشخصية, وتخصيص غرفة داخل المستوصف للعزل الصحي في حال ظهور حالات كورونا في البلدة.

وأوضح مدير المستوصف، أنهم بحاجة إلى دعم من مديرية الصحة، كما أن المستوصف ليس لديه سيارة إسعاف, ويفتقر إلى العدد الكافي من الأطباء والأدوية.

وطالب عبدالعزيز في ختام حديثه مديرية الصحة في الحسكة بزيادة عدد الأطباء المختصين داخل المستوصف, وذلك لتسهيل عملية الطبابة على المواطنين.

(هـ ن)

ANHA