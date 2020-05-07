مستوصف كركي لكي ساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية خلال حظر التجوال

يعدّ مستوصف كركي لكي، المركز الصحي الوحيد في ناحية كركي لكي وريفها، الذي يقدم خدمات طبية مجانية للأهالي، وهو يتبع لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

ويخدم المستوصف أهالي ناحية كركي لكي وريفها مجاناً، عبر عياداتها المختلفة والكادر الطبي، إضافة إلى منح الأدوية المتوفرة، وتقديم خدمات تلقيح الأطفال، مما يخفف عن الأهالي جزءاً من تكاليف الخدمات الطبية والمعالجة من الأمراض.

ويضم المشفى عدة أقسام وعيادات، منها قسم الأمراض الداخلية، قسم النسائية، قسم الأطفال، إضافة إلى قسم الإسعافات الأولية وقسم خاص بمرض اللشمانيا، وصيدلية.

خطة عمل خاصة خلال فترة حظر التجوال

مع بدء سريان قرار حظر التجوال الذي أقرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للوقاية من فيروس كورونا، وضع مستوصف كركي لكي خطة عمل، تضمنت تحديد ساعات معينة لتقديم الخدمات للحد من الازدحام والاحتكاك بين المرضى. ونظراً لأن الحظر شمل العيادات الخاصة أيضاً، فقد وضع المستوصف بالتنسيق مع مديرية الصحة في منطقة ديرك، برنامج مناوبات، حيث يناوب أطباء اختصاصيون في ناحية كركي لكي في المستوصف لمعاينة الحالات المرضية.

كما واصل الكادر الطبي الخاص بالمستوصف وهم 15 طبيب وطبيبة وممرضين وممرضات مهامهم المعتادة في استقبال الحالات المرضية وحالات الإسعاف.

حملات التلقيح لم تتوقف

وأكد المسؤولون في مستوصف كركي لكي أن الكادر الطبي في المستوصف واصل تقديم خدمات تلقيح الأطفال الدورية المعتمدة دون توقف خلال فترة حظر التجوال، نظراً لأهميته للأطفال.

وخصصت إدارة المستوصف أياماً محددة من الأسبوع وهي يومي الاثنين والثلاثاء لتقديم خدمات تلقيح الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم واحد إلى عمر سنة ونصف، علماً أن جميع اللقاحات المعتمدة متوفرة في المستوصف.

الطبيبة ميديا بركات، أكدت أن المستوصف يواصل تقديم الخدمات المجانية للأهالي، وأن هذه الخدمات الطبية المجانية تساهم في تخفيف أعباء تكاليف المعالجة والأدوية عن كاهل الأهالي، وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود.

(ك)

ANHA