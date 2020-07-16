مستوصف الهيشة.. صرف وصفات طبية من دون أدوية!

وأنشئ مستوصف بلدة الهيشة الواقعة في الريف الشرقي للناحية من قبل منظمة "أي آر سي" بعد تحرير البلدة في أواخر عام 2016، ويقدم الخدمات الطبية لـ 29 قرية تابعة للبلدة.

وفي جولة لمراسلي وكالتنا في البلدة اشتكى الأهالي من سوء الخدمات الطبية في المستوصف، ومن التلاعب بصرف الدواء، وسوء معاملة الكادر الطبي لهم.

يقول المواطن عيسى السلامة من أهالي بلدة الهيشة: "نقصد المستوصف بغرض التداوي والمعالجة، ولكن مع الأسف لا يقدم المستوصف الرعاية الصحية المطلوبة والأدوية، وتقتصر الخدمة العلاجية على المعاينة السريرية فقط من قبل الطبيب وبطريقة غير لائقة".

وتابع السلامة "بعد المعاينة الطبية يتم كتابة (وصفة طبية)، دون صرفها من قبل الصيدلية"، موضحًا أنه "يتم أخذ الوصفة الطبية التي كتبها الطبيب واستبدالها بأخرى من قبل المسؤولين عن صرف الدواء في الصيدلية، ويقولون لنا اصرفوها من صيدلية في السوق".

ولفت إلى أنه وبسبب هذا الأمر (عدم صرف الوصفة الطبية)، أصبح يقصد المستوصفات الأخرى القريبة من البلدة مثل "تل السمن، خنيز" بقصد العلاج وصرف الوصفات الطبية.

بدوره تساءل المواطن عناد الذياب عن عدم صرف الأدوية في المستوصف أسوة بالمستوصفات الأخرى في المنطقة (تل السمن ـ خنيز)، التي تتم فيها المعاينة والرعاية الطبية للمرضى بطريقة أفضل، واستغرب قائلاً: "هل يتم صرف الأدوية على الورق فقط"، مطالبًا المعنيين بالمحاسبة وإيجاد حل.

وأيّد الرئيس المشترك للجنة الصحة خلف الدهش شكاوى الأهالي فيما يتعلق بقلة الأدوية في المستوصف، وسوء معاملة الكادر الطبي للمرضى الذين يقصدونهم.

وأكد أنهم ولأكثر من مرة ناقشوا هذا الموضوع، وفي كلّ مرة يتلقون وعودًا بحل المشكلة دون الوفاء بها إلى هذه اللحظة.

وختم حديثه بأنهم يقترحون دائمًا ومن خلال اجتماعاتهم التنظيمية استبدال الجهة الداعمة لهذا المستوصف بجهة أخرى تقدم الخدمات الطبية اللازمة للأهالي أسوة بالمستوصفات الموجودة في القرى القريبة من بلدتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ناحية عين عيسى تفتقر إلى المرافق الصحية مقارنة بالريف التابع لها، حيث لا يوجد فيها سوى مشفى الشهيد عمر علوش ومستوصف بلدة الهيشة.

(ج)

ANHA