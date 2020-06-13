مستودع لتجهيز العبوات الحارقة يديره شاب في قسم المهجرات بمخيم الهول

وأفاد مراسل وكالتنا الذي يتابع نتائج العملية التي أطلقتها القوات العسكرية والأمنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 10 حزيران الجاري, لتنظيم وتمشيط مخيم الهول بأن القوى الأمنية عثرت على مستودع يديره شاب في "مخيم المهاجرات" المخصص لنساء مرتزقة داعش.

وبحسب مراسلنا بأن المستودع يحتوي على مواد "بنزين, كاز, كحول" والتي يستخدمها لتجهيز عبوات حارقة.

وأنهت القوات الأمنية أمس الحملة التي أطلقتها لتمشيط مخيم الهول وإعادة جميع البيانات لنساء مرتزقة داعش "المهاجرات" بعد يومين من انطلاقها.

ويذكر أن مخيم الهول الواقع على بعد 45 كلم شرق مدينة الحسكة، يعتبر من أخطر المخيمات في العالم، ويقطنه أكثر من 74 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعائلات من مرتزقة داعش من نساء وأطفال.

(أ م)

ANHA