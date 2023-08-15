مستشار قبيلة الجبور: تحرك القبيلة متعلق بمدى مصداقية مسؤولي حكومة دمشق وتلبية المطالب

مددت قبيلة الجبور يوم أمس الإثنين المهلة لحكومة دمشق لـ 24 ساعة إضافية، لتنفيذ مطالب قبيلة الجبور، التي حاول بعض المسؤولين في قوات حكومة دمشق ومحافظ الحسكة التملص منها، والالتفاف عليها، على خلفية ما شهدته مدينة الحسكة مؤخراً.

وأصدرت قبيلة الجبور يوم أمس الإثنين، بياناً ارتجالياً من قبل الشيخ عبد العزيز محمد المسلط، أكد فيه تمديد المهلة لمسؤولين في حكومة دمشق وقواتها، للوقوف على مطالب القبيلة، التي طالبت حل مرتزقة الدفاع الوطني بشكل كامل.

وبعد الضغوطات العشائرية ومساندة مختلف العشائر في شمال وشرق سوريا لقبيلة الجبور، بعد الإهانة التي تعرض لها أحد شيوخها، تقرر مؤخراً، وفقاً للقبيلة أن يتم محاسبة قائد الدفاع الوطني عبد القادر حمو، ومحاكمته عقب ترحيله لدمشق.

وتعقيباً على آخر التطورات في الشأن، التقت وكالتنا مستشار القبيلة، أكرم محشوش، ليشير قائلاً: "تمديدنا للمهلة يوم أمس كان بسبب عدم التزام قوات حكومة دمشق ومسؤوليها بمحاسبة عبد القادر حمو، حيث كانوا يقولون لنا إنه سجين لدى القائد العسكري، ولكن تبيّن أنه ليس سجيناً، وكان يخرج بسيارته، ليتبيّن أن أحاديث مسؤولي حكومة دمشق كانت عبارة عن تخدير للقبيلة وشبابها، كما تبيّن أن حكومة دمشق لم تقدر شعور شبابنا وشعور القبيلة وأهالي المنطقة، لذلك تم اقتحام المربع الأمني بالأسلحة".

وأضاف "لا نبحث عن الشر ولا نريد إراقة الدماء من أجل حثالة، ولكن تمديدنا للمهلة كانت بسبب عدم مصداقية قائد فرع الأمن العسكري، وقبل تمديدنا للمهلة، أصدر قراراً بمحاسبته وإقالته، ومواصلتنا في الالتزام بالمهلة المحددة، جاء نظراً لعدم ثقتنا بهم".

وعن الضمانات التي تلقتها قبيلة الجبور للآن من مسؤولين في حكومة دمشق، لتنفيذ مطالبها، قال محشوش "اتفقت القبيلة مع حكومة دمشق على عزل عبد القادر حمو ومحاسبته وإبعاده عن الحسكة، وتم تكليف رئيس الأمن العسكري في القامشلي لترحيله إلى دمشق وعزله من منصبه، لم نتلق أي ضمانات لكن سنبقى نراقب".

(م ح)

ANHA