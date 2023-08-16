مستشار قبيلة الجبور: المفاوضات مع مسؤولي حكومة دمشق فشلت

جاء حديث مستشار قبيلة الجبور أكرم محشوش، في تصريح هاتفي لوكالتنا، حول اللقاء الذي جمع وجهاء وشيوخ قبيلة الجبور بما يسمى محافظ الحسكة، وما خلصت إليه حكومة دمشق حيال مطلب قبيلة الجبور المتمثل بحلّ مرتزقة الدفاع الوطني.

وقال محشوش إن "جميع المفاوضات مع مسؤولي حكومة دمشق لحلّ الدفاع الوطني فشلت، وباتت الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات".

وكموعد أخير، كانت القبيلة قد أمهلت مسؤولي حكومة دمشق حتى ظهر اليوم، لحلّ مرتزقة الدفاع الوطني وترحيل متزعمها، قبل أن يبدأ أبناؤها اقتحام المربع الأمني والسيطرة على نقاط تمركز مرتزقة الدفاع الوطني، بعد انتهاء المهلة.

وكان الشيخ عبد العزيز المسلط قد حذر أمس من تداعيات أي تملص جديد من تنفيذ المطالب.

وقبل قليل انتهى اللقاء بين مجموعة من وجهاء وشيوخ قبيلة الجبور ومسؤولين في قوات حكومة دمشق ومؤسساته الأمنية ومسؤولين إداريين في حكومة دمشق، ضمن المربع الأمني في مدينة الحسكة، دون التوصل إلى أي نتيجة.

(أم)

ANHA