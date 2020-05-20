مستشار قانوني في الإدارة الذاتية .. محاكمة مرتزقة داعش باتت ضرورة مُلحّة

بعد دعوات أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مُرتزقة داعش, تحدثت أنباء عن عزم التحالف الدولي إنشاء هذه المحكمة في محاولة لإنهاء أحد أهم الملفات التي خلفها مرتزقة داعش، حيث تحتوي سجون الإدارة الذاتية ما يزيد على 12 ألف معتقل من جنسيات أجنبية وعربية مختلفة.

أنور المشرف المستشار القانوني للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفي لقاء خاص تحدث لوكالة أنباء هاوار حول ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مُرتزقة داعش.

وقال المشرف إن قوات سوريا الديمقراطية وجّهت العديد من الدعوات للمجتمع الدولي والجهات الدولية بهذا الشأن، وأن مسألة إنشاء "المحكمة" هي "شأن دولي يبعد خطر انفجار القنبلة الموقوتة التي يشكلها هؤلاء المرتزقة".

وأكد المشرف "أن هذه القنبلة الموقوتة حاول مرتزقة داعش مراراً وتكراراً تفجيرها من خلال تمرد نفذ داخل السجون، لكن يقظة قوات سوريا الديمقراطية وإخمادها لذلك التمرد في الوقت المناسب كان كفيلاً بتأجيل كارثة كبرى قد تحدث بفرار القادات والعناصر الموجودين داخل سجون قسد".

وقال أنور المشرف "إن فرار هؤلاء المرتزقة سيصنع كارثة سيدفع ثمنها العالم أجمع وليس فقط المناطق التي يتواجد فيها مرتزقة داعش".

"إنشاء المحكمة الدولية هو اعتراف وانتصار سياسي يُضاف لانتصارات قسد"

وأشار المشرف إلى "أن إنشاء المحكمة الدولية داخل مناطق الإدارة الذاتية هو اعتراف دولي بهذه الإدارة، والقرارات التي تصدر عنها كون أن غالبية قُضاة هذه المحكمة الدولية سيكونون من مناطقها مع إمكانية إشراف قضائي دولي على تسيير أمور المحاكمة".

وأوضح المشرف "إنشاء المحكمة سيبرز مقدار التضحيات التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، وستكون عرفاناً لتضحيات 11 ألف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح".

ونوه أنور المشرف "أن هذه المحكمة ستقدم نصراً سياسياً يضاف للنصر العسكري الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في دحر مرتزقة داعش, ذلك النصر التاريخي الذي بدأ في كوباني وانتهى في الباغوز آخر معاقل مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا".

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وفي تقرير لها أكدت أن مهمة التحالف الدولي في محاربة داعش تواجه مخاطر جادة خصوصاً مع بقاء الآلاف من مرتزقة داعش في سجون شمال وشرق سوريا دون خطة دولية واضحة لنقلهم ومحاكمتهم، قد تحولهم إلى قنبلة موقوتة.

(ك)

ANHA