مستشار الأمن القومي اليوناني يتحدث عن طموحات تركيا غير المتناسبة ومشاريعها التوسعية

عقيدة "الوطن الأزرق"، بحسب تحليل لمستشار الأمن القومي لرئيس وزراء اليونان ألكسندروس دياكوبولوس في صحيفة كاثيميريني اليونانية، هي "التعبير النهائي عن التطلعات التركية المبالغ فيها"، ويقول "إنها تلخص الادعاءات المتطرفة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقانون البحار، مثل النظرية السخيفة القائلة بأن الجزر لا يحق أن يكون لها جرف قاري، وبالتالي، فإن الجزر اليونانية الواقعة شرق خط الزوال الخامس والعشرين تقع في مناطق تخضع للولاية البحرية التركية، وبطريقة سخيفة مماثلة، فإنها تتجاهل الجرف القاري لقبرص".

ويشير التحليل إلى أن المذكرة بين تركيا وحكومة السراج في طرابلس - وهي اتفاقية تشكل مكونًا من نفس النظرية - تعسفية أيضًا من حيث إنها ترسم حدودها للمناطق البحرية، والتي لا تقضي تمامًا على الجرف القاري لجزيرة كريت فحسب، بل ترسم أيضًا خطوطًا لتوضيح العلاقة بين البلدين.

وهذا كله، بحسب دياكوبولوس، انتهاكات صارخة وغير مسبوقة، وفي الواقع لم يعترف أي بلد آخر بالاتفاق، ولا حتى البرلمان الليبي.

ويؤكد دياكوبولوس أن "عقيدة "الوطن الأزرق"، هي من بنات أفكار اثنين من الأدميرالات المتطرفين في البحرية التركية وهما "Ce Gurdeniz" و ""Cihat Yaycı، والفكرة المحركة لهذه العقيدة هي أن الإمبراطورية العثمانية انهارت نتيجة فقدان نفوذها البحري، وأنه لكي تستعيد تركيا موقعها الذي تستحقه، فإنها بحاجة إلى غزو البحار.

وفي ظل الظروف العادية، يقول دياكوبولوس: "لن تجد الأفكار المتطرفة لعدد قليل من المتعصبين أي رواج يذكر وخاصة على جدول الأعمال الرسمي لدولة عنيفة متل تركيا، ولكن لا يوجد شيء طبيعي في تركيا الآن، وخاصة منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، فتركيا اليوم في قبضة دولة عنيفة، وذات توجه قومي متطرف يمزج بين القومية الكمالية والإسلاموية والتطلعات العثمانية الجديدة".

ويشير مستشار الأمن القومي اليوناني إلى أنه في الواقع، تم إلغاء حرية التعبير والإعلام، كما تم إلغاء معظم الحقوق المدنية، وتنخرط الأحزاب السياسية في لعبة النفوذ القومي ويتم قمع كل صوت معارض باعتباره خائنًا.

لقد تم تجاهل الإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية اليونانية ووجهات نظرها ومواقفها، ويُنظر إلى الإجراءات اليونانية من قبل تركيا على أنه علامة على الضعف والخضوع والجبن، كما أدت النجاحات التي حققتها تركيا مؤخرًا في ليبيا وأذربيجان وسوريا إلى زيادة الحماسة القومية، بحيث يبدو أن قضايا مثل الأمن والسياسة الخارجية لم يعد يحكمها رجب طيب أردوغان الذي عرفناه في أول 15 سنة من ولايته، لكن دولت بهجلي وذئابه الرمادية هم الذين يحكمون.

ويبدو بحسب دياكوبولوس، أن عقيدة الوطن الأزرق تستهدف فقط اليونان وقبرص، بينما تحمل أيضًا وعدًا ضمنيًّا بقطعة سخية من مناطقها الاقتصادية الحصرية لمصر وإسرائيل إذا دعمتا الخطط التركية في المنطقة، ومع ذلك، سيكون من السذاجة أن يعتقد المصريون والإسرائيليون أن هيمنة تركيا في المنطقة لن تؤدي إلى خضوعهم الجيوسياسي.

وفي نهاية المطاف، على الرغم من ذلك، فإن الانتهاكات الصارخة لتركيا ونفوذها المتزايد لا يزعج الدول الأخرى في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا اللاعبين الكبار، والبلدان ذات التصورات والمصالح الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط، مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

ومن أجل رؤية الصورة الأكبر، على الرغم من ذلك، نحتاج إلى رؤية العقيدة في سياق محاولة تركيا الأوسع لإعادة تعريف نفسها جيوسياسيًّا.

عقيدة الوطن الأزرق هي، في الواقع، المكافئ البحري لليبنسراوم، أو توسيع "الفضاء الحيوي" لألمانيا الذي حاول هتلر في الحرب العالمية الثانية القيام به، إنها خطة للسيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط​​، مع تداعيات أوسع بكثير، وإذا نجحت تركيا، فإنها ستسيطر على الطرق البحرية من البحر الأسود والسويس إلى وسط البحر الأبيض المتوسط، وطموحها هو أن تصبح مركزًا جيواستراتيجيًا وجيواقتصاديًّا يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وعلاوة على ذلك، فإن خطة الوطن الأزرق مدعومة بقواعد تركية في ليبيا (والتي تضفي شيئًا من الدوام على الوجود التركي في شمال إفريقيا) وفي الصومال (بالقرب من خليج عدن ومدخل البحر الأحمر).

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه خلال العشرين عامًا الماضية، استثمرت تركيا مبالغ فلكية في تطوير صناعتها البحرية والدفاعية، وفي غضون ست سنوات فقط (2010-2016)، فتحت 26 سفارة في إفريقيا، مع توسيع نطاق وصولها نحو المحيط الهادئ، من خلال اتفاقات دفاعية واقتصادية مع دول مثل باكستان وماليزيا.

ويقول دياكوبولوس: "إن الخطاب الذي ألقاه أردوغان عام 2011 أثناء تسليم أول كورفيت تم تصميمه وبناؤه حصريًّا في تركيا له دلالة، ومن بين تصريحات أخرى، قال إن "المصالح الوطنية لتركيا تمتد من قناة السويس والبحار القريبة إلى المحيط الهندي" والذي يعتبر مقياسًا مؤثرًا للطموحات التركية، كما وتشعر تركيا القومية اليوم بأنها محصورة في إطار لوزان وتحاول إلغاءه من خلال التغلب عليه".

إن الاستراتيجية المنبثقة عن هذه العقيدة محكوم عليها بالفشل على المديين المتوسط ​​والبعيد، لأنها تنطوي على عيوب متأصلة، لكن على المدى القصير، فإن الأمر خطير للغاية بالنسبة لليونان وقبرص، اللتين تقعان على خط المواجهة للعدوان التركي.

ولا تمتلك الادعاءات الجيوسياسية لتركيا الأسس الاقتصادية أو التكنولوجية المطلوبة، ولا الموارد الطبيعية اللازمة لدعمها، فاقتصاد البلاد في مأزق، ويعتمد على الغرب وهو عرضة للعقوبات، وتعتمد تركيا أيضًا على روسيا في احتياجاتها من الطاقة، وفي غضون ذلك، أدى عدوانها الفظيع إلى حشد عدد كبير من اللاعبين الإقليميين، وكذلك فرنسا، ضدها، بينما أثار القلق أيضًا في الولايات المتحدة.

ولم تُترجم نجاحات تركيا في ساحة المعركة إلى مكاسب سياسية ملموسة، ولا تدعمها إنجازات دبلوماسية واقتصادية مماثلة.

ويقول مستشار الأمن القومي اليوناني في ختام تحليله: "لن يتم تحقيق خطة الوطن الأزرق بالكامل، لكن فشلها لا يجب أن يكون نتيجة صراع يوناني تركي كارثي، وعندما يتعلق الأمر بعلاقاتنا مع تركيا، فإننا بحاجة إلى توخي الحذر والمرونة وسعة الحيلة، ونحن بحاجة إلى تعزيز تحالفاتنا وربط مصالحنا بمصالح الولايات المتحدة وفرنسا، ونحن بحاجة إلى خلق أوجه تآزر، وأن نكون بارعين في كيفية عملنا في سياق الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

(م ش)