مستنكراً الهجومين على شنكال.. مجلس شيخ مقصود والأشرفية: تركيا تنتقم لهزيمة داعش

أدلى المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، اليوم الأحد، ببيان إلى الرأي العام، استنكر فيه جرائم دولة الاحتلال التركي والتي كان آخرها اغتيال الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، وقصف مبنى مجلس الشعب في خانصور.

وقرئ بيان المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، من قبل عضو المجلس، آزاد حسين، بحضور ممثلي المجالس والمؤسسات المدنية في الحيين.

وأدان البيان هجمات الدولة التركية على المواطنين في عموم كردستان، وخاصة الهجوم الأخير الذي استهدفت فيه الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل.

وأشار إلى مساعي الدولة التركية وراء استهدافها للشخصيات السياسية والمدنية المؤمنة بفكر الأمة الديمقراطية والساعية إلى ترسيخ فكرة الإدارة الذاتية، مبيّناً أن أهداف الدولة التركية من خلال استهدافها الكرد عامة والإيزيديين خاصة هو استهداف فكرهم الديمقراطي واستمرار لحملات الإبادة التي كانت تقوم بها منذ مئات السنين، لكسر إرادة الكرد.

كما لفت البيان إلى تعرض شنكال لهجمات الإبادة من قبل داعش، وزاد قائلاً: "إن دل ذلك على شيء فهو يدل على توافق الفكر الداعشي مع فكر الدولة التركية من خلال استهدافه للإيزيديين وإبادتهم، ولأن الدولة التركية ترى في القضاء على داعش في شنكال خطراً وتهديداً على مشروعها الملّي والإخواني".

ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لإيقاف هجمات الدولة التركية واستهدافها للمواطنين، كما طالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه الأخلاقي والإنساني حيال ذلك.

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.

(ن ش/ س ر)

ANHA