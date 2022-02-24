مستهدفة 4 مناطق في جبل الزاوية.. قوات دمشق تجدد قصفها للمنطقة

وتجدد القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على الريف الإدلبي، حيث سقطت قذائف صاروخية وأخرى مدفعية على مناطق في قريتي فليفل وبينين ومناطق أخرى في محيط الفطيرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب وسهل الغاب شمال غرب حماة، أمس، تحليقاً لطيران الاستطلاع الروسي، في حين سقطت قذائف أطلقتها قوات حكومة دمشق على بينين وفليفل ومحيط الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.

(ل د)