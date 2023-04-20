مصطفى قلعه جي: نشجب العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

وسط صمت دولي وعقوبات انضباطية كل ثلاثة أشهر، تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، إلى جانب حرمانه من اللقاء بمحاميه وذويه على الرغم من تكرار تقديم الطلبات للقاء به من قِبل محامي مكتب العصر الحقوقي.

ولم ترد أي معلومات من القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021 وإلى الآن؛ وأكد الأمين العام لحزب التغيير والنهضة مصطفى قلعه جي أن العزلة خرق للقوانين، وأوضح: "أن اعتقال القائد الأممي عبد الله أوجلان من قِبل السلطات المحتلة التركية هو خرق لكافة المواثيق الدولية والأعراف والقوانين المتصلة بالحريات العامة والحريات السياسية".

القائد مُعتقل رأي

بيّن مصطفى قلعه جي أن القائد عبد الله أوجلان مُعتقل رأي، ونوه: "اعتقال القائد عبد الله أوجلان ليس كالاعتقالات الجنائية التي تستند إلى ارتكاب فعل جنائي، ومن ثم القبض عليه من قِبل القوى القضائية، وعبد الله أوجلان لم يقدم على ارتكاب أي عمل يضر بالحكومة التركية أو الجانب التركي".

وأوضح: "بل هو معتقل رأي (القائد عبد الله أوجلان)، ومعتقلو الرأي لهم في الأعراف والقوانين الدولية معاملة مختلفة عن المعاملة التي يتلقاها من المحتل التركي بكافة تفصيلاتها. يجب أن تكون معاملة معتقلو الرأي مناسبة لحالة الاعتقال؛ لكن حالة الاعتقال المفروضة على عبد الله أوجلان مختلفة تماماً عن أي حالة اعتقال أخرى، على صعيد المنطقة بالكامل وعلى الصعيد الدول التي توجد فيها الاضطرابات السياسية".

وعبّر قلعه جي عن موقف حزب التغيير والنهضة السوري من اعتقال القائد، وأكد: "نشجب وندين كل هذا التصرف الشائن من قِبل المحتل التركي، ونسعى أن نكون موجودين في كل الفعاليات التي تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان، كما أن الحزب شارك في معظم النشاطات التي أُقيمت في سوريا بشأن القائد، وآخرها المشاركة في الفعالية المقامة في الحسكة بمناسبة ذكرى اعتقال القائد".

تغيير طبيعة المنطقة يكمن في فكر القائد

وعن طبيعة الأوضاع في كل من تركيا وسوريا والعراق: "على الأغلب، فإن الفهم الديمقراطي للمنطقة معدوم وغير متوفر وغير موجود في الأنظمة الموجودة في المنطقة، إن كان في تركيا أو في سوريا أو العراق أو حتى الدويلة الصغيرة لبنان وحتى الأردن وإيران، وإقليمياً موضوع الديمقراطية موضوع ترف سياسي في هذه المناطق".

وأكد مصطفى قلعه جي: "الديمقراطية نسبية، مثلها مثل أي مسألة أخرى يمكن أن تكون موجودة، الديمقراطية في المنطقة غير مضمونة النتائج، لذلك لو كان فكر عبد الله أوجلان متوفر للناس أكثر لاختلف الوضع، وسبب اعتقال تركيا للقائد هو لمنع نشر فكره بين الناس، هذا الفكر الذي يمكن أن يغير من طبيعة المنطقة".

(أ ب)

ANHA