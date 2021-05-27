مصطفى نبو: تركيا تستهدف كلّ فكر يسعى إلى التخلّص من الاستبداد

بعد تعرّض شنكال لهجمات شرسة من قبل مرتزقة داعش، تأتي اليوم دولة الاحتلال التركيّة لاستكمال مشروع داعش في المنطقة واحتلال شنكال من جديد، وهذا ليس ببعيد عمّا يحصل في عفرين وسري كانيه لأنّ الدولة التركية لها سياسة واحدة تجاه الكرد الإيزيديّين ألا وهي إنهاء هذا المكون الرّصين الذي هو أساس وجود الكرد، والعمل على التغيير الديمغرافي بشتّى الوسائل.

تركيا تحاول ضرب الجذور الكردية عبر هجماتها على شنكال

الرئيس المشترك لاتحاد إيزيديّي عفرين مصطفى نبو قال بهذا الخصوص: "داعش هي ربيبة وصنيعة السلطة العالمية وعلى رأسها تركيا التي قادت مرتزقة داعش إلى شنكال، شنكال التي تعتبر بالنسبة للكرد مركزاً تاريخياً يجمع الثقافة واللغة والميثولوجيا الكردية القديمة منذ آلاف السنين، فهذا التوجيه كان بهدف القضاء على كل كردي في منطقة الشرق الأوسط".

وأردف نبو: "الاحتلال التركي دائماً يستهدف أي فكرة وحركة تحرّرية كردية تسعى إلى التحرّر والتخلّص من الاستعمار والاستبداد الذي عمره آلاف السنين في شنكال، وأكبر مثال على ذلك الفرمان الذي جرى في 3 آب 2014 بقتل الإيزيديّين وسبي نسائهم وبيعهنّ في سوق النخاسة".

وبيّن نبو: "تلك التهديدات التي تقرّ بها تركيا بالهجوم على شنكال واحتلالها، ما هي إلّا استكمال لمشروع مرتزقتها من داعش، فقد جاءت التهديدات خلف الاتفاقيات التي أبرمت بين حكومتي العراق وإقليم كردستان في 9 أكتوبر 2020".

الاحتلال التركي يجبر إيزيديّي عفرين على اعتناق الإسلام بالإكراه

قال نبو: "بعد احتلال تركيا لمدينة عفرين وإخراج الإيزيديين من قراهم، تحاول اليوم إنهاء من تبقّى منهم وهم عدد قليل، وذلك بشتّى الوسائل، حيث قام الاحتلال ببناء الجوامع في القرى الإيزيدية من خلال مرتزقته الذين هم بقايا داعش، وإفراغ القرى الإيزيدية من سكانها والعمل على التغيير الديمغرافي وإسكان عوائل هذه المجموعات المرتزقة في قراهم، وإكراه الإيزيديين على اعتناق الدين الإسلامي ونطق الشهادتين ومن يرفض هكذا أفعال تتمّ تصفيته وقتله بطرق داعشية، وفرض اللّباس الداعشي الأسود على الفتيات القاصرات".

تركيا تنتهج سياسة إفراغ المناطق الكرديّة الإيزيديّة

وقال نبو: "إذاً سياسة الدولة التركية التي تنتهجها هي محو الإيزيديّين في كل مناطق وجودهم في عفرين وسري كانيه وشنكال، وتم إثبات ذلك بالعديد من الوثائق والتقارير ومنها لجنة الحرية الدينية في الكونغرس الأمريكي التي أثبتت أن تركيا تسلك سياسة إفراغ مناطق الكرد الإيزيديين والتغيير الديمغرافي وجميع صنوف الإرهاب بحقّهم".

(إ)

ANHA