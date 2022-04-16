مصطفى إيتو: لو كان المجتمع الدولي جاداً في محاربته للإرهاب فعليه ردع تركيا

تتعرض شمال وشرق سوريا للقصف التركي الممنهج ويستهدفها الطيران المسيّر التركي وسط صمت دولي، يغض النظر عن الجرائم والمجازر والإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعوب المنطقة.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو ندد بالهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من قبل جيش دولة الاحتلال التركي.

وقال إيتو: "نحن الآن في شهر رمضان الذي يجب أن يكون شهر السلام وليس شهر المجازر، وما يحصل عكس المتوقع فجيش الاحتلال التركي يستهدف بشكل وحشي وغير أخلاقي منازل المدنيين العزل، ويستهدفهم بالطيران المسيّر دون حسيب أو رقيب".

وفي إشارة إلى موقف المجتمع الدولي قال إيتو: "في هذا الوقت المجتمع الدولي أصبح مجرد اسم على ورق، وكذلك المنظمات الإنسانية، ولولا ذلك لكنا الآن قد رأيناها قد حاسبت دولة الاحتلال التركي على مجازرها، ولكن للأسف أصبح كل شيء مرتبطاً بالمصلحة ومصلحة هذه الدول أن يباد شعب المنطقة".

ووجه مصطفى إيتو رسالة للدول التي تدعي أنها تحمي حقوق الشعوب المضطهدة وقال فيها: "لو كانوا حقاً جادين في محاربة الإرهاب فعليهم أن يقفوا في وجه تركيا الأب الروحي للإرهاب، وأن يستيقظوا من غفوتهم، ويسدوا الطريق أمام المجازر التركية".

'الجدار الذي يبنى اليوم في شنكال هو تتمة لإبادة الشعوب'

واختتم الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو حديثه بالقول: "الحرب التركية على الشعوب الطامحة للحرية لا تنحصر هنا فقط بل امتدت إلى مناطق خارج حدود الإدارة الذاتية، فالجدار الذي يبنى اليوم في شنكال هو تتمة لإبادة الشعوب بكافة السبل، والنيل من إرادتهم، وبالتحديد الشعب الكردي الذي يناضل منذ عصور لنيل حريته، وهم يريدون كسر هذه الإرادة بهجماتهم، وشعبنا لا تُكسر إرادته مهما تم حصاره".

(د)

ANHA