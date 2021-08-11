مسرحية للترفيه عن الأطفال في الشهباء

نظمت هيئة الشؤون الاجتماعية لإقليم عفرين بالتنسيق مع كومين المسرح التابع لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين، عرضاً مسرحياً للترفيه عن الأطفال في الشهباء.
الثقافة والفن 2021-08-11T14:23:00 الشهباء

وللترفيه عن أطفال الشهباء وعفرين المهجرين، نظمت هيئة الشؤون الاجتماعية لإقليم عفرين بالتنسيق مع كومين المسرح في إقليم عفرين عرضاً مسرحياً في صالة ميتان الواقعة في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، حضره مئات الأطفال من ناحية الأحداث وفافين ومخيمات برخدان وسردم وعفرين.

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وتمحور العرض حول عدد من الشخصيات، تمثل الحيوانات في الغابة، وهي تعيش في سلام مع بعضها البعض دون مشاكل، ليأتي الثعلب ويفتعل المشاكل فيما بينها لإضعافها فيتمكن من الاستيلاء على الغابة.

وانتهى العرض المسرحي بعقد حلقات الدبكة وغناء الأطفال.

(آ ر/س ر)

ANHA


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