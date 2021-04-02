مسرحية فلسفية عن الحقيقة المخفية في نفوس البشر تعرض في مهرجان يكتا هركول

شهد مسرح محمد شيخو للثقافة والفن في قامشلو، إقبالًا كثيفًا للمشاهدين، أثناء عرض مسرحية "Venasîn"، لفرقة سردم التابعة لقوات الحماية الذاتية، من تأليف عمران يوسف، وإعداد إدريس شيخموس، وإخراج محمد رسول.

مدة المسرحية كانت خمسون دقيقة، والتي تابعها المشاهدون بصمت تام، مستمعين على حديث الممثلين الخمسة، يوجهون رسالة المسرحة للجمهور الذي كان كلهم آذان صاغية.

وتتحدث من خلال 5 شخصيات، هي في الأساس تمثل أدوارًا لأموات يبعث الروح في جسدهم من جديد، ليرووا حقيقتهم الكاملة هذه المرة التي أخفوها طوال سنوات حياتهم حتى مماتهم عن الناس.

والشخصيات التي حضرت على المسرح، هي (القاضي – الكاهن – المرأة الفاضلة – القيصر)، إذ كتب على شواهد القبور بأنهم لشخصيات عريقة، ولكن بعد بعث الروح فيهم، يتبن أن جميعهم في الأساس غير صادقين ولم يكونوا كما يدّعون، أما بالنسبة للشخصية الخامسة، فهي التي تمثل دور الحقيقة الكاملة.

واختتمت العرض وسط تصفيق حار من قبل الحضور، ليفتح بعها المجال أمام النقاد لتقييم العرض من كافة النواحي.

هذا، ويستمر مهرجان يكتا هركول الخامس للعروض المسرحية حتى الـ 6 من شهر نيسان الجاري.

(ي م/ل)

ANHA