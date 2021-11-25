مسرحية اليوم السادس من المهرجان والتي تحمل عنوان "المعلق" قدمها للحضور أعضاء مركز جميل هورو للثقافة والفن بمدينة حلب والتي دارت أحداثها حول شخص معلق في مصعد للبناء منذ ستة أشهر، وتحوله إلى شخص تجرى عليه التجارب من قبل الأطباء والإعلام وتخلي عائلته عنه، وتصور المسرحية مدى المعاناة التي يعاني منها ذاك الشخص في إشارة منهم إلى واقعنا الحالي وتحول شعوب الشرق الأوسط إلى سلعة للتجارب بيد الأنظمة الاستبدادية التي تتحكم بها وتعمل على تفكيك المجتمع والأسر عن بعضها البعض.

هذا وستختتم فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" يوم غد الجمعة بعرض مسرحي لأبناء مدينة عفرين المحتلة الذين قدموا إلى مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني ليعرضوا مسرحيتهم التي تحمل عنوان "رقع" في المهرجان.

(ن ك/ل)

ANHA