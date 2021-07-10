وتحت شعار "بالثقافة وفن الأمة الديمقراطية.. سندحر الاحتلال وننتصر"، قدمت فرقة ليلون للمسرح عرضاً مسرحياً بعنوان "الأرواح المحترقة" والذي يتناول حلم العودة إلى مدينة عفرين المحتلة.

والمسرحية من تأليف وإخراج عدنان مصطفى ورابرين حسن، وتتحدث المسرحية عن آلام النازحين في مخيمات اللجوء، وعمّا تتعرض له مدينة عفرين من سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي على يد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتطرح مسرحية "الأرواح المحترقة" فكرة العودة واللا عودة إلى عفرين المحتلة، بينما يؤكّد الممثّلون تشبثهم بأرضهم وعدم تركها للمحتلين، حيث كان هذا الشعور باديًا على ملامح المشاهدين أيضًا.

والجدير بالذكر أن مسرحية الأرواح المحترقة نالت جائزة أفضل نصّ مسرحي، خلال عرضها في مهرجان يكتا هركول في دورته الخامسة في الـ 3 من شهر نيسان/أبريل من العام الجاري.

هذا، وتستمر فعاليات شهر الثقافة والفن في مدينة قامشلو يوم غد الأحد بعرض فيلم سينمائي، وذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

(كروب/ك)

ANHA