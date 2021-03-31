ضمن سلسلة فعاليات مهرجان يكتا هركول للمسرح، في موسمه الخامس، عُرضت اليوم، على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفنّ، مسرحية حملت اسم "المادة الثالثة"، قدّمتها فرقة تل كوجر للمسرح.

وقدّمت المسرحية فرقة مؤلّفة من 11 ممثل/ـة، من تأليف ناظم حكمت، وإخراج عبد الهادي إبراهيم، واستمرّ العرض نحو نصف ساعة.

حاولت المسرحية إيصال رسالة توعوية مفادها أنّ الشّركات العالمية (الطبقة الرأسمالية) تحاول احتكار واستغلال المثقّفين وذوي الخبرات، والقضاء على العقول النيّرة التي تخدم المجتمع من خلال فرض سلطاتها سواءً كان بالمال أو بالخوف.

وبعد الانتهاء من العرض بيّن الحضور أنّه وبالرغم من الإمكانات الضّئيلة لفرقة ناحية تل كوجر للمسرح، فإنّها تمكّنت من إيجاد موطِئ قدم لها ضمن مهرجان يكتا هركول للمسرح.

هذا، وسيستمرّ المهرجان بتقديم فعالياته الفنّية حتّى الـ 6 من نيسان/أبريل المقبل، ليتم بعدها اختيار المسرحية الفائزة من قبل لجنة التّحكيم الخاصة بالمهرجان.

(ي م/إ)

ANHA