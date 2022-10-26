بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، وبرعاية لجنة الثقافة والفن، ينطلق يوم غد الخميس، مهرجان "الأغنية الوطنية" بدورته الأولى ومن المقرر أن يستمر ليومين متتاليين.

وفي إطار تنظيم افتتاح المسرح وانطلاق المهرجان، تم تشكيل لجنة تحضيرية منذ أكثر من شهر من أجل تقديم أعمال غنائية ورسومات فنية، وضمت اللجنة أعضاء من مركز الثقافة والفن.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة، علي العلايا: "سيتخلل اليوم الأول لمهرجان "الأغنية الوطنية" تقديم عدة فقرات غنائية من قبل فرق في شمال وشرق سوريا، بالإضافة افتتاح معرض للأعمال والرسومات الفنية".

مضيفاً "سيفتتح المهرجان بعرض فني وعسكري من قبل القوات العسكرية والأمنية".

أشار علي العلايا إلى "أن جميع فعاليات وأعمال المهرجان ستقام على مسرح الشهيد "مثنى عبد الكريم" الجديد، الذي تم الانتهاء من ترميمه منذ فترة وجيزة".

والجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستبدأ في تمام الساعة 04:30 مساءً حتى 06:30 مساءً.

(ع ص/خ)

ANHA