مصرف سورية المركزي يضع شرطاً لتسليم الحوالات الخارجية بالدولار الأميركي

وأفادت مواقع اقتصادية أمس الجمعة، بأنّ مصرف سورية المركزي أكّد على السماح باستلام الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأميركي بشرط أن تتجاوز قيمة الحوالة 5000 دولار أميركي أو ما يعادلها «بالعملات الأجنبية المقبولة»، بحسب موقع قاسيون.

كما ويستطيع مستلم هذه الكمية من الحوالة التي تفوق 5000 دولار أو ما يعادلها، أن يستلمها أيضاً (إذا رغب بذلك) بالليرات السورية بسعر تسليم الحوالات.

أما الحوالات الواردة التي تبلغ قيمتها أو تقل عن 5000 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، فيمنع تسليمها سوى بالليرات السورية حصراً، وعلى سعر تسليم الحوالات الوارد في نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف بتاريخ ورود الحوالة.

وهذا يعني عملياً أنّ حوالات الفقراء التي من المستبعد والنادر جداً أن تتجاوز هذا المبلغ الكبير (5000 دولار) فما زال يتم فرض «اقتطاع» منها عملياً بسبب الفرق الموجود بين سعر الصرف الرسمي للحوالات وسعر السوق الموازية (السوداء).

في حين أنّ حوالات الأثرياء والتجار التي تفوق 5000 دولار لن يتم المساس بها ويتم تسليمهم إياها كاملة بالدولار.

(ش ع)