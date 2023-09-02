مصرع وإصابة نحو 30 إيرانياً في حادث سير في العراق-تحديث

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم، بأن 16 شخصاً، معظمهم إيرانيون، لقوا حتفهم في حادث سير مروع في العراق. وأضافت أن 13 أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يربط بين مدينتين في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

من جهته، قال مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان للوكالة إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.

وأضاف أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 16 زائراً وإصابة 13 بحالات حرجة"، لافتاً إلى أن "أغلب المتوفين هم من إيران".

هذا وأفاد مصدر أمني بأنه بتاريخ 28 آب، وقع حادث سير، أصيب فيه وقتل 21 إيرانياً كانوا قادمين لإحياء ذكرى أربعينية الحسين في محافظة واسط.

(س ع)