مصرع وإصابة أكثر من 1000 شخص في تصادم 3 قطارات بالهند

أسفر تصادم 3 قطارات في ولاية أوديشا على ساحل الهند الشمالي الشرقي، عن مجزرة جماعية، لقي فيها 288 شخصاً مصرعهم أمس الجمعة، وأصيب 900 آخرون بجروح، وفقاً لما نقل الإعلام المحلي عن مسؤولين في فرق إنقاذ.

وقال الأمين العام لولاية أوديشا، براديب جينا، في تغريدة إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء حادث التصادم الذي وقع، الجمعة.

وأضاف أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا و100 طبيب إضافي، فضلاً عن 80 طبيباً هناك بالفعل.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإنقاذ وهم يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين، بينما طلب ركاب المساعدة وكانوا يجهشون بالبكاء بجوار الحطام.

وقع التصادم الجمعة عندما اصطدم القطار "كوروماندل إكسبرس" الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي بقطار ركاب آخر هو "هوراه سوبرفاست إكسبرس".

وقدّمت السلطات روايات متضاربة بشأن القطار الذي خرج أولاً عن مساره، ولم تدلِ بعد بأي تصريحات حول الأسباب المحتملة للحادث.

ويجري تنفيذ عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها المئات من أفراد إدارة الإطفاء وضباط الشرطة والكلاب البوليسية. وتوجد فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في الموقع.

وحسب السكك الحديدية الهندية، فإن شبكتها تسهل تنقل أكثر من 13 مليون شخص يومياً، لكن السكك الحديدية الهندية لها سجل سلامة كثير التقلبات بسبب بنيتها التحتية المتقادمة.

وأعلن رئيس حكومة ولاية أوديشا الحداد الرسمي في الثالث من حزيران، تقديراً للضحايا.

(د ع)