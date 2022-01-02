مصرع أسرة سورية اختناقاً بعد إشعال فحم للتدفئة جنوب لبنان

وفي التفاصيل، توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم بعد استنشاق دخان سام ناتج عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم في قرية جنوب لبنان.

وبحسب موقع الحرة، قال مسؤول في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، يوسف الدر، تم نقل الجثث من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة؛ لدفنها.

وأضاف أن الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة بالمنزل الكائن بقرية الخرايب المطلة على البحر المتوسط.

وقال مسؤول بمستشفى الفقيه إن الأم البالغة من العمر 31 عاماً وأطفالها، الذين تراوح أعمارهم بين 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم. وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقاً. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته تماشياً مع اللوائح.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الأربعة ماتوا في منزلهم.

ويقيم في لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، حالياً نحو 1.5 مليون سوري فروا من الأزمة السورية المستمرة منذ عقد، وغالباً ما يعيش هؤلاء في مخيمات ومنازل متهالكة في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعيشها لبنان ما عمق الفقر بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمائة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في فقر مدقع.

(د ع)