مصرع عشرات المهاجرين غرقاً قبالة السواحل الإيطالية

لقي نحو 40 مهاجراً مصرعهم؛ إثر غرق مركبهم قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، فجر اليوم الأحد، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية في المقابل، أن الحصيلة تصل إلى 30 قتيلاً، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال متواصلة غير أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة.

كما أفادت أن "أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب الذي كان يحمل المهاجرين، وتم إنقاذ حوالي 50 شخصاً"، مضيفة إن، القارب الذي كان ينقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان، اصطدم بالصخور قبل غرقه وسط طقس البحر القاسي.

من جانبها، ذكرت وكالة "إيه جي آي" (وكالة الأنباء الوطنية في رومانيا) أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين؛ بسبب الأمواج، مضيفة نقلاً عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ إن بين الضحايا "طفلاً رضيعاً عمره بضعة أشهر".

ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط.

ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.

ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين.

(د ع)