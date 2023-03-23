مصرع 5 مهاجرين وفقدان 28 آخرين قبالة السواحل التونسية

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر "تم انتشال اليوم 5 جثث لمهاجرين وانقاذ 5 آخرين في حين لا يزال 28 مفقودين".

وانطلق المركب من سواحل محافظة صفاقس (شرق) قبل يومين نحو السواحل الإيطالية، وكان يقل 38 مهاجرا غالبيتهم من ساحل العاج قبل أن يغرق "بسبب حمولته الكبيرة"، وفقا للمصدر نفسه.

وفي الـ 13 من آذار الجاري أكد خفر السواحل الإيطالي أن ما يزيد على 30 مهاجراً غير قانوني أصبحوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب كانوا يحاولون الإبحار به إلى سواحل أوروبا الجنوبية.

كما غرق مركب للمهاجرين في 3 آذار، قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية، حيث غرق 25 مهاجراً.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، يعد وسط البحر المتوسط الطريق الأكثر فتكاً بالمهاجرين في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 19500 شخص لقوا حتفهم منذ عام 2014، أثناء محاولتهم عبور هذا البحر من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وغالباً ما تحدث محاولات العبور في سفن مكتظة بالناس مثل القوارب المطاطية أو المصنوعة بشكل عشوائي وتفتقر إلى الجودة؛ مما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر وقد تكون قاتلة.

وغالباً ما تتم قيادة السفن من قبل عصابات إجرامية ومهربي البشر.

(م ش)