مصرع 296 شخصاً على الأقل جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية مصرع 296 شخصاً وإصابة 153 آخرين كحصيلة أولية، جراء زلزال مدمر ضرب البلاد ليل الجمعة- السبت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقرّه الرباط، أنّ قوّة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأنّ مركزه يقع في إقليم الحوز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "في حصيلة أولية، أسفرت هذه الهزّة عن وفاة 296 شخصاً بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". أضافت: "كما سجلت إصابة 153 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات".

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّ السلطات "سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخّل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار".

في إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، حوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها، وفق تقارير إعلامية.

ونقل موقع "ميديا 24" عن مصادر طبية أنّ ثمّة "تدفّقاً هائلاً" للجرحى إلى مستشفيات مراكش.

وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالاً من الذعر.

(م ش)