مصرع 16 شخصاً في حادث سير على طريق حمص - تدمر

توفي فجر اليوم 16 شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص ـ تدمر، بالقرب من مفرق قرية الجميلية في ريف حمص الشرقي.

وذكر مسؤول في "الدفاع المدني" بحمص لوكالة تابعة لحكومة دمشق أن "غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان".

وبيّن أنه: "بعد إخراج العالقين، تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث".

وتوفي أول أمس الأربعاء، نحو 7 ركاب وأصيب 38 آخرون إصابات مختلفة ومتفاوتة الشدة، جراء انقلاب باص بولمان بالقرب من محطة الدبساوي على طريق دمشق ـ حلب.

وبيَّن مصدر في فرع مرور حماة لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أن البولمان كان متجهاً من دمشق إلى محافظة حلب، وقد أسعف المصابون لمشفى حماة الوطني.

هذا وشهدت حماة خلال شهر حزيران الماضي، وقوع 41 حادثاً مرورياً، على ما كشف "رئيس فرع المرور بحماة" وليد العجيلي للصحيفة.

(د ع)