مصرع 100 عنصر للقاعدة خلال عملية عسكرية في الصومال

أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت، عن مقتل 100 من عناصر تنظيم القاعدة ما يسمى" بالخوارج"، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية.

وقال عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية صونا، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني الصومالي والشركاء الدوليين بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود.

وأضاف نائب وزير الإعلام أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 14 مركبة عسكرية تابعة لعناصر القاعدة، وقاعدة كان يجتمع فيها العناصر التي تكبدت خسائر فادحة.

(س ع)