مصر: يجب التصدي للإرهابيين والمتطرفين وداعميهم الإقليميين في سوريا

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الرؤية المصرية حيال الأزمة السورية متوافق عليها على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا.

كما جدد شكري، خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، تأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية.

وأشار إلى التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة.

(ي ح)