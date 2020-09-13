مصر: إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان، أن "سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف المسؤول المصري قائلا: "إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها"، مشيرا إلى أن "هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا".

وشدد وزير الخارجية المصري، دعم القاهرة لكل الجهود الرامية للتوصل لحل للأزمة الليبية، مبينا دعم مصر للحوار "الليبي- الليبي" في المغرب.

وتابع قائلا: "نتمسك بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة ونؤكد على وحدة الأراضي الليبية واحترام القرارات الدولية".

وبدوره قال وزير الخارجية الأرمني، زوهراب مناتساكانيان، إن "تركيا تنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان".

وفي سياق آخر، وعلى وقع الضغوط الدولية والتلويح الأوروبي بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة جراء أعمالها التنقيبية في شرق البحر المتوسط، عادت الأحد سفينة التنقيب "أوروك ريس" التركية إلى ميناء أنطاليا جنوب تركيا.

(ي ح)