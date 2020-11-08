مصر وفرنسا تدينان التدخلات في ليبيا: نرفض إشراك الميليشيات والمرتزقة في الحل

وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دعم مصر للمسار السياسي في ليبيا، مؤكدًا أنه ليس هناك أي حلول عسكرية.

وأضاف "وقف إطلاق النار بشكل رسمي كان ضرورياً لإعطاء الشعب الليبي فرصة للحوار"، وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، موضحًا أنه "ليس هناك مجال لإشراك المليشيات المسلحة والمرتزقة".

ودان شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي الليبي، مؤكدًا أن القاهرة مستمرة في تعزيز دورها في دعم التوصل لاتفاق ليبي والتوصل لانتخابات حرة في البلاد.

وأشار شكري إلى أن مصر ليس لديها أي أطماع في ليبيا وهي ترصد أي تهديد للأمن القومي المصري، مؤكداً تطلع القاهرة إلى أن يسفر الحوار عن تعزيز المسار السلمي.

(أ ع)