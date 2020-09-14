مصر وأرمينيا يتّفقان على تقويض دور الأطراف المتدخلة إلى المنطقة

وقال المتحدّث باسم الرئاسة المصرية إنّ الرئيس عبد الفتّاح السيسي ناقش مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان، تطوّرات الأوضاع في سوريا وليبيا.

وأوضح المتحدّث أنّ اللّقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفّات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطوّرات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، "حيث تمّ التوافق بين الجانبين على أهمّية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والّتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصّة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدّرات الشعوب".

وأكّد راضي أنه تم التطرّق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصّة في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفنّي والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنيّة.

(آ س)