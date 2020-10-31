مصر والعراق يعلنان توقيع ١٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال مؤمر صحفي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، أن "بلاده تتطلّع للعمل مع مصر وتعزيز التعاون بين البلدين، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية تولي أهمية قصوى باللجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة".

من جانبه قال مدبولي: "سيتم وضع خطة زمنية محددة لتفعيل المذكرات الموقعة بين العراق ومصر".

وأضاف رئيس وزراء مصر، أن "بغداد والقاهرة توافقا على سرعة تفعيل مجموعة من المشاريع التي تنفذها الخبرات المصرية، فضلا عن توافق الطرفين على قضية الأمن المائي بين الدولتين".

والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين هي عبارة عن مذكرات تفاهم في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

(ي ح)