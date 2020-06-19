مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

وعدّ البيان تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

وأكدت مصر في البيان رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذًا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.

كما دعت كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي مجدداً أمس ، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكف عن الانتهاكات الدولية.

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس أيضًا، السفير الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرّضت له قرى حدوديّة تابعة لمدينة حاج عمران في محافظة أربيل.

(ش ع)