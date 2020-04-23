مصر تسجّل أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا بـ 232 مصاباً و11 حالة وفاة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدّث الرسمي للوزارة، أنّ عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين.

وأضاف أنّه تمّ تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصّد والتقصّي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 11 حالة.

وقال "مجاهد" إنّ جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تمّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 287 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمرّ مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعها الدوري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسّع في تلك المستشفيات لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث يتم تجهيزها لتقديم كافّة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة، وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

كما قدّمت الوزيرة التهنئة للأطقم الطبية وأسرهم والشعب المصري كافّة، بحلول شهر رمضان المبارك، وأهابت بكافة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل كل فرد بالمجتمع لحماية نفسه وأسرته، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ممّا يقويّ الجهاز المناعي، مشددة على أنه في حال الشعور بأيّ أعراض يجب الاتصال فوراً بالخطّين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال خدمة الواتساب وتطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجّه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقي الخدمة الطبية.

وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافّة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجّهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان وفروعها بالمحافظات، والتي تعدّ من أهمّ الأذرع الوقائية للوزارة، وذلك على مجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر؛ ودورهم الفعّال في الاكتشاف المبكّر للحالات الإيجابية، حيث تم إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test ، وأكثر من 90 ألف تحليل pcr لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة للحالات المصابة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحين تحوّل تحاليلها إلى سلبية، وتمام شفائها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأوّل بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتّخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضدّ أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تمّ تخصيص الخطّ السّاخن "105"، و"15335" لتلقّي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

(أ ع)