مصر تشترط على تركيا: عدم التدخل وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق معنا

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرًا إلى أن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين.

وقال سامح شكري: "إذا ما وجدنا هناك تغييرًا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية".

وأضاف شكري أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية.

وفي خطوة وصفها مراقبون بضربة واختبار مزدوج من مصر والمعارضة التركية لنظام أردوغان، يستعد وفد من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لزيارة مرتقبة إلى القاهرة.

والسبت، ذكر القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كبير مستشاري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب أونال تشفيكوز، أن وفداً من الحزب قد يتوجه إلى مصر في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أونال، أن حزبه أبلغ الجانب المصري برغبته في "إرسال وفد إلى القاهرة"، قائلاً: "ليس من الصواب عدم إجراء اتصال دبلوماسي مع دولة بحجم جمهورية مصر العربية على مستوى السفارة لسنوات."

(ي ح)