مصر ترفض أي تغيير ديمغرافي قسري في سوريا

وذكر أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن شكري عبر خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في القاهرة اليوم الخميس، عن تقديره للجهود التي يبذلها الأخير مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعياً للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد لبيدرسن على أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، ورفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا، مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية.

(ي ح)