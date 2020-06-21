مصر تلوّح بالتدخل وليبيا ترحب.. ما هي الرسائل التي أرسلها السيسي لتركيا؟

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيّا، مؤكدًا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرًا ضروريًا".

وعلّق مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية إن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا، وليست تركيا".

وحول ذلك قال الكاتب والأكاديمي الليبي الدكتور جبريل العبيدي في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار "إن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يؤكد التزام مصر بدعم استقرار ليبيا والحفاظ علي وحدة أراضيها وصد العدوان عنها".

كلمات السيسي واضحة.. لن تترك ليبيا في مواجهة المطامع العثمانية

وأكد العبيدي "أن الأمن القومي الليبي يتقاطع مع الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى "أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة وتؤكد أن الشرعية في ليبيا للبرلمان الليبي المنتخب، وأن القبائل الليبية هي المكون الحقيقي للشعب الليبي، وبالتالي مصر السيسي امتداد عبدالناصر العروبة لن تترك ليبيا في مواجهة مطامع طورانية عثمانية تختبئ خلف عباءة الدين، تساعدها عناصر خوان المسلمين الإرهابية لبيع ليبيا للسلطان العثماني وجعلها بيت مال له".

وشدد الأكاديمي والباحث السياسي الليبي على "أن الموقف المصري واضح، ويؤكد دائمًا على أنه نعم للحوار، ونعم لوقف إطلاق النار، ولكن لا لاحتلال ليبيا، وبالتالي تهديد الأمن القومي العربي المصري الليبي، لافتًا إلى كلمات الرئيس السيسي لجنوده بالاستعداد لمهام داخل وخارج مصر، مؤكدًا أنها رسالة واضحة للمعتوه رجب طيب أردوغان أن ليبيا بلد جار وعربي، ولن نتركه لك لتعبث بأمنه وتنهب ثرواته بمعاونة حفنة من العملاء".

خطوط السيسي الحمراء هي إعلان دولي -مصري

وبدوره قال الإعلامي والدبلوماسي الليبي المستشار حسام الدين التائب "إن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر هو إعلانٌ دولي- مصري، يوضح أن شرط الانسحاب الذي قام به الجيش الليبي جاء لعدم تجاوز هذا الخط".

وأوضح التائب لوكالة أنباء هاوار "أن وقف إطلاق النار ضروري لتمرير التسوية السياسية وحل الأزمة"، مشيرًا إلى "أن أي طرف يفعل غير ذلك يتحمل نتيجة التبعات".

وأكد الإعلامي والدبلوماسي الليبي "أن دولة ليبيا الموحدة لن تكون إلا مقبرة للمستعمر التركي".

(ك)

ANHA