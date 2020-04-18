مصر تلغي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات بسبب كورونا

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 .

وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات إعداد رسائل بحثية او عقد اختبارات إلكترونية.

ولفت إلى أنه في أي من البديلين (بحث - امتحان إلكتروني)، لن تُرصد درجات للطلاب وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 646.

(أ ع)