مصر تكشف عن نتائج مباحثاتها مع تركيا ولا حديث عن تقدّم

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم: إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير "سادات أونال" فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرّقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

وكانت قد انطلقت أمس في مقر وزارة الخارجية المصرية المشاورات المصرية التركية، والتي تنعقد لأول مرة منذ العام 2013، حيث بحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات ووصولها لمرحلة أكثر تطوراً.

(ي ح)