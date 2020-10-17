مصر تجدد رفضها لسياسة التوسع وخلق التوتر من قبل بعض الأطراف

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية بالقاهرة، أن مصر تنسق مع إسبانيا من أجل إعادة الاستقرار إلى منطقة شرق المتوسط التي شهدت زيادة في التوتر، خلال الآونة الأخيرة.

وأكد أن القاهرة ومدريد أكدتا رغبتهما في تعزيز التعاون وتوسيع رقعة التنسيق من أجل خدمة المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار.

وفي الشأن الليبي، قال شكري إن عدم الاستقرار في ليبيا ينعكس على مصر، مضيفا أن القاهرة تسعى إلى حل هذه الأزمة في البلاد الجار عبر الحوار.

وتابع قائلا: "هناك دول نقلت مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا لأسباب توسعية"، وشدد على أن "الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا عزز عدم الاستقرار".

(ي ح)