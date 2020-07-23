مصر تضبط خلية إخوانية بالإسكندرية تدار من تركيا

ضبطت وزارة الداخلية المصرية 6 عناصر إخوانية خططت لتنفيذ إثارة الشائعات بتحريض من 4 قيادات إخوانية تعيش في تركيا، مستغلة وحدات بالإسكندرية لتجهيزها كاستديو تصوير، وتم ضبط أدوات تصوير وكاميرات وذلك لإنتاج مواد مفبركة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وذلك بحسب شبكة العربية.

وفي أيار / مايو الماضي، أعلنت الداخلية المصرية ضبط 11 متهمًا من عناصر الإخوان تورطوا في تكوين خلية تنتج أفلامًا مفبركة ومسيئة للبلاد لبثها على شاشة قناة قطرية.

كما ذكر بيان رسمي لوزارة الداخلية، أنه في إطار خطتها لكشف المخططات العدائية لجماعة الإخوان المسلمين، فقد رصد قطاع الأمن الوطني معلومات عن إصدار قيادات الإخوان الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، لعرضها على شاشة قناة قطرية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

هذا وتتضمن التقارير المفبركة الإطاحة بالأوضاع الداخلية في البلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجهات الإخوان.

(ش ع)