مصر تدعو حماس لمناقشة ملفات التهدئة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة، وصل اليوم "إلى القاهرة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية".

وبحسب ما ذكرته التقارير، يضم "وفد الحركة كلًّا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي".

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 21 مايو/أيار الماضي، حتى الآن، تستمر جولات تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر، دون الكشف عن تطور في الملفات التي يجري تداولها.

(ع م)