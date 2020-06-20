مصر تعلن إحالة أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن

وشددت مصر على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن، إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ووفقًا لما نشرته صفحة وزارة الخارجية، فقد اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المُتعبة، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.

وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى المفاوضات التي عُقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو أعلن، الجمعة، أن بلاده ستمضي قدمًا، وتبدأ ملء خزان سد النهضة "حتى دون اتفاق".

(ش ع)