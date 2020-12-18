مصر... قتلى وجرحى في انفجار استهدف شمال جزيرة سيناء

أفاد مسؤولون مصريون، اليوم، أن قنبلتين مزروعتين على جانب الطريق شمال شبه جزيرة سيناء انفجرتا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن، وإصابة 10 آخرين.

ولم يصدر المتحدث العسكري المصري بيانًا بشأن الانفجارين، لكن أسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين أمنيين ومسؤول طبي إن العبوتين انفجرتا بالقرب من نقاط تفتيش منفصلة في بلدة الشيخ زويد، في وقت متأخر من الخميس.

وأوضح المسؤولون أن الانفجار الأول خلّف قتيلًا وسبعة جرحى، بينما أسفر الانفجار الثاني الذي وقع اليوم، عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة، ونُقل المصابون إلى مستشفى العريش العسكري.

وأضاف المسؤولون أن الجيش المصري نفّذ، الخميس، أيضًا سلسلة غارات في البلدة نفسها، أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين، ولم يتضح ما إذا كانت المداهمات جرت قبل أو بعد التفجيرات.

ولم يذكر المسؤولون الجهة المسؤولة عن الهجمات، كما لم يعلن أي جانب مسؤوليته.

(د أ)